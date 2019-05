Bodgan nel mirino di quattro club di A. Per il Livorno vale 2,5 milioni

© foto di Federico Gaetano

Luka Bogdan, tra le note più positive della sofferta stagione vissuta dal Livorno, potrebbe giocare la prossima stagione in Serie A, grazie alle prove in costante crescita fornite quest'anno in maglia amaranto: Roma, Torino, Fiorentina e Sassuolo hanno già chiesto informazioni. Il Livorno valuta il centrale croato non meno di 2,5 milioni, stando a quanto riferisce Il Tirreno.