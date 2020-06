Boga, De Zerbi e Locatelli i più corteggiati. Il futuro sarà ancora a Sassuolo?

vedi letture

Il futuro del Sassuolo inizia in questi giorni. Ore, settimane importanti in casa neroverde. Si inizia a programmare il futuro. Il presente si chiama Atalanta, con il ritorno in campo il 21 giugno. Il futuro riguarda i talenti del Sassuolo, in campo e sulla panchina, richiesti dalle big. Mister Roberto De Zerbi e il suo staff stanno lavorando per migliorare l'11° posto in classifica attuale, sperando di terminare alla grande la stagione, magari per un grande slancio in vista dell'anno prossimo. Ma il futuro sarà neroverde? Il contratto del tecnico è in scadenza e le sirene non mancano. Diversi i club che si sono mossi e che tentano l'allenatore bresciano. Previsto un incontro con Carnevali e la dirigenza per parlare del rinnovo. La volontà delle parti è quella di proseguire insieme e se non ci saranno sorprese De Zerbi resterà a Sassuolo anche l'anno prossimo.

Il tecnico, come confessato da Jeremie Boga, è già a lavoro per la prossima stagione e sta provando a convincere l'esterno ivoriano a restare in neroverde. Carnevali si è sbilanciato in maniera importante sul futuro dell'ivoriano ma le tentazioni non mancano. Tanti i grandi club che vogliono ingaggiare il miglior dribblatore della Serie A, cresciuto tantissimo quest'anno. Il Sassuolo pensa e spera che il giocatore possa restare almeno un altro anno per affinare ulteriormente il suo talento. Stesso discorso per Manuel Locatelli, altro talento cresciuto tantissimo grazie al lavoro di De Zerbi e del suo staff. Dopo un inizio tra alti e bassi, il mediano ex Milan è diventato imprescindibile e, se non dovessero arrivare offerte 'clamorose', potrebbe anche restare per la consacrazione definitiva, in vista poi dell'Europeo.