Boga dribbla e semina il panico. Ma De Zerbi usa bastone e carota

Milan-Sassuolo 0-0

"Nell'uno contro uno non ha eguali". Ma anche "deve guardare di più la porta e i compagni". Il classico utilizzo del bastone e della carota, quello utilizzato dal tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi per parlare di Jeremie Boga. Anche oggi contro il Milan l'ex Chelsea si è reso protagonista di una grande prestazione a livello di giocate e di pericolosità, anche se il suo apporto non è bastato per far vincere i suoi. La grande prova proposta a San Siro però ha colpito un po' tutti, compreso il compagno di squadra Pegolo che in zona mista si è così espresso: "Parliamo di un giocatore da Barcellona... Su quel livello lì". Un'investitura vera e propria, da parte del portiere MVP della sfida fra rossoneri e neroverdi.

Un'investitura importante, quella fatta dal portiere, che però in parte cozza con l'analisi del suo tecnico, forse più oggettiva. Perché è vero che Boga sta dimostrando numeri e qualità fuori dal comune. Ed è altrettanto vero che il numero di dribbling tentati e riusciti è il più alto della Serie A. Ma a livello di concretezza, di cattiveria sotto porta, il classe '97 deve ancora fare l'ultimo step. I 4 gol e 2 assist di questa stagione sono un buon bottino, ma pur sempre migliorabile. E se a fine anno dovesse raggiungere quei 12 gol e 8 assist che ha invocato oggi De Zerbi, ecco che allora il pensiero di Pegolo potrebbe davvero diventare qualcosa di più.