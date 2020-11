Boga e Berardi trascinano il Sassuolo in vetta alla classifica. Verona, che sfortuna: 4 legni colpiti

Si è da poco conclusa la sfida fra Hellas Verona e Sassuolo. La squadra di De Zerbi si impone 2-0 grazie alle reti di Boga e Berardi e vola momentaneamente in testa alla classifica.

Le scelte iniziali - Mister Juric, alla prese con tantissime assenza, sceglie Di Carmine dal primo minuto al fianco di Kalinic. Alle spalle delle punte l'insostituibile Barak. Nel Sassuolo c'è il giovanissimo Raspadori in attacco al posto di Caputo, supportato alle spalle da Berardi, Djuricic e Boga.

Ilic fermato dal palo - Il Sassuolo parte bene e cerca di imporre subito il proprio gioco, ma la prima vera occasione è per il Verona. Kalinic riceve spalle alla porta e tocca per Ilic, che calcia dal limite. La sua conclusione però si stampa sul palo.

Ancora un legno colpito dall'Hellas - Poco prima della mezz'ora la squadra di Juric viene fermata ancora una volta da un legno. Il cross sbagliato di Dimarco prende una strana traiettoria, scavalca Consigli e finisce il palo.

Lampo di Boga, il Sassuolo passa in vantaggio - Alla prima, vera, azione pericolosa, il Sassuolo passa in vantaggio. Magia di Boga, che lasciato incredibilmente libero da Dawidowicz, prende la mira e calcia sul secondo palo. Palla all'incrocio dei pali, nulla da fare per Silvestri.

Verona sterile in attacco - Nella ripresa la squadra di Juric cerca la rete del pari, ma l'attacco dei gialloblù non fa male al Sassuolo, con la squadra di De Zerbi che si difende compatta e riparte in contropiede.

Altra perla neroverde, Berardi raddoppia - Al minuto numero 76 il Sassuolo raddoppia con Domenico Berardi. Il capitano neroverde parte palla al piede, si accentra e lascia partire un violento mancino che finisce sotto la traversa e non lascia scampo a Silvestri.

Terzo palo per il Verona - Davvero sfortunata la squadra di Juric, che nella ripresa colpisce un altro palo. Questa volta tocca a Miguel Veloso: calcio di punizione quasi perfetto del portoghese, la palla tocca il palo e finisce sul fondo. Nel finale arriva anche il quarto legno colpito dai ragazzi di Juric.

Sassuolo primo in classifica - Con questa vittoria il Sassuolo si porta momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della sfida fra Napoli e Milan in programma questa sera. La squadra di De Zerbi non è più una sorpresa, è una realtà del calcio italiano.