Boga fumoso, Obiang e Consigli decisivi: i voti del Sassuolo di TMW

Genoa-Sassuolo 2-1 (29' rig. Criscito, 33' Obiang, 86' Pandev)

Consigli 6,5 - La sfida a distanza con Perin vale da sola il prezzo del biglietto del match di Marassi. Strepitoso nel doppio intervento su Sturaro in chiusura di primo tempo, sfortunato in occasione del rocambolesco gol partita di Pandev.

Toljan 6 - Buona spinta sulla destra per colui che è ormai diventato una vera e propria certezza nello scacchiere tattico di De Zerbi.

Romagna 6 - Prova ordinata al centro della difesa, non fa rimpiangere l'indisponibile Marlon con senso della posizione e una crescita continua.

Ferrari 6 - Le giuste chiusure e qualche buon anticipo, prestazione sufficiente anche per l'ex Sampdoria che non soffre particolarmente contro gli attaccanti (poco ispirati) del Genoa.

Kyriakopoulos 6 - Si limita a contenere senza dedicarsi più di tanto alla fase offensiva, ma dalle sue parti il Grifone non sfonda quasi mai. Un motivo ci sarà pure...

Obiang 6,5 - Chi, meglio di un sampdoriano doc come lui, per segnare sotto la curva del Genoa? Dopo aver causato il rigore dell'1-0 rossoblù (decisione arbitrale dubbia), è proprio Obiang infatti a ripristinare il pari al termine di una perfetta azione corale. Per il resto, gara convincente.

Locatelli 7 - Recuperato last-minute dopo l'influenza, offre un grande contributo in mediana e regala un assist intelligente a Obiang. A tratti devastante, sempre partecipativo. Una delle sue migliori partite col Sassuolo.

Traorè 6 - È in ascesa e, contro il Genoa, diventa ben presto una costante spina nel fianco per la difesa. Stavolta gli manca la zampata giusta, ma è sicuramente più convincente di Boga sul fronte opposto (Dal 90' Raspadori s.v.).

Duncan 6,5 - Trova spazio dal 1' anche a causa delle condizioni fisiche precarie di Berardi e risponde ai rumors di mercato con una prestazione molto positiva, almeno nel primo tempo. Perché nella ripresa accusa un piccolo problema muscolare e, dopo aver perso l'attimo su una buona occasione in area, lascia spazio a Djuricic (Dal 52' Djuricic 6,5 - La sua tecnica è di livello superiore, lo si vede anche oggi in più di una circostanza. Avrebbe il merito di segnare il gol del 2-1 dopo un rimpallo a favore in un contrasto con Criscito, ma il signor Irrati annulla tutto per un suo presunto tocco di mano rovinandogli la meritata festa di inizio anno).

Boga 5,5 - Si accende a intermittenza nel primo tempo, fa altrettanto nel secondo. Troppo fumoso per lasciare il segno, passo indietro e insufficienza ineccepibile (Dal 78' Berardi s.v.).

Caputo 5,5 - Partecipa anche lui alla manovra dell'1-0, ma spreca almeno un paio di occasioni nella ripresa. Il suo bomber instinct dov'è finito?