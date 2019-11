Boga piè veloce: il Sassuolo ha in casa un talento da Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lecce-Sassuolo 2-2 (18’ Lapadula, 35’ Toljan, 42’ Falco, 85' Berardi)

L'importanza di Jeremie Boga. Due gol e due assist finora in questa stagione, con nove presenze e una crescita costante iniziata già l'anno scorso. Anche oggi, nel 2-2 del Via del Mare contro il Lecce, l'esterno ivoriano è stato uno dei migliori in campo in assoluto.

Imprendibile palla al piede, tecnico, rapido e funambolico: in pochi saltano l'uomo con la sua facilità nel nostro massimo campionato, per saperne di più chiedere al terzino giallorosso Meccariello e alle sue tante altre vittime in quest'avvio. Non è un caso, d'altronde, che i pericoli per la porta di Gabriel siano arrivati quasi interamente dai suoi piedi, da quella fascia sinistra in cui l'ex Chelsea ha fatto sistematicamente tutto ciò che ha voluto.

Ecco perché, nonostante sia solamente un classe 1997 alla seconda avventura in Serie A, Jeremie Boga è già diventato un calciatore imprescindibile per il Sassuolo e non solo. Un talento che può e deve fare ancora qualche altro step importante, in primis dal punto di vista realizzativo, prima di volare inevitabilmente verso una big. E regalare ai neroverdi l'ennesima scommessa vinta, insieme a una succosa plusvalenza.