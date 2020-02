Boga stellare, Caputo bomber implacabile. I voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

Consigli 7 - La Roma prova in tutti i modi a riaprire la gara ma sbatte sul portiere del Sassuolo, che stravince il duello a distanza con il collega giallorosso.

Toljan 7,5 - Un fulmine sulla fascia: assist perfetto per Caputo in occasione del secondo gol, ci riprova nella ripresa ma Bruno Peres salva in maniera miracolosa. Fra i migliori.

Romagna 6,5 - Guida il reparto difensivo con personalità.

Ferrari 6 - Nel primo tempo si divora un gol che sembrava già fatto. In difesa non corre particolari rischi.

Kyriakopoulos 6,5 - Chiude ogni spazio dalla sua parte, bene anche quando si fa vedere in avanti.

Obiang 6 - Si vede un po' meno rispetto alla ultime uscite, ma il suo contributo è sempre prezioso.

Locatelli 7 - Fra i migliori in campo. Giocate di classe, colpi di tacco per liberare i compagni. Conclusioni dal limite, recupera un'infinità di palloni. Il salvataggio su Dzeko è da applausi.

Berardi 7,5 - Non segna, ma la prestazione è sontuosa: gioca per i compagni, serve assist su assist. Esce nel finale fra gli applausi dei suoi tifosi. (Dall'88' Magnani S.V)

Djuricic 7 - Primo tempo stellare, dove gli riesce qualsiasi cosa: assist per i compagni, inserimenti e gol. Una prima frazione di gioco perfetta. Si perde un po' nella ripresa, ma la gara resta di altissimo livello.

Boga 7,5 - Talento stellare, giocatore di livello superiore ma ancora deve limare qualche difetto: il fallo di mano in area è veramente ingenuo. Si fa perdonare qualche minuto dopo, con un gol di rara bellezza. (Dall'83' Magnanelli S.V)

Caputo 7.5 - Una furia nel primo tempo. Manda a farfalle Mancini con una bella finta e batte Pau Lopez. Raddoppio da attaccante vero, l'uomo giusto al momento giusto. Mezzo voto in meno perché nella ripresa si divora il terzo gol. (Dal 77' Defrel S.V