Bojan Krkic: "Arrivare in Italia con l'etichetta di 'nuovo Messi' mi ha condizionato"

"Sono sincero, l'essere arrivato in Italia con l'etichetta di "nuovo Messi" mi ha condizionato". Bojan Krkic, oggi in Canada a Montreal, parla così a La Gazzetta dello Sport della sua avventura in Italia con le maglie di Roma e Milan: "Feci bene, ma siccome arrivavo con quell’etichetta allora i tifosi si aspettavano che segnassi in tutte le partite. Una cosa così non puoi gestirla, viene dall’esterno, dai media. Mi chiede se avrei potuto fare meglio. Certo, è normale, serviva soltanto un po’ di pazienza.

"Però dico una cosa - prosegue l'ex Barcellona -. Dopo aver giocato nella Roma, l’anno successivo mi prese il Milan. Segnai 3 gol e giocai in una squadra importante, con una maglia che conta. Ecco, se un club come quello ha creduto in me, vuol dire che all’Olimpico avevo fatto vedere belle cose".