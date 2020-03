Bojan Krkic: "Felice di quanto fatto alla Roma. Totti era come un Dio"

vedi letture

"Un’immagine per Roma? Francesco Totti. Lui è stato Roma e la Roma, era come un Dio. Adesso che lui e De Rossi non giocano più lì mi fa davvero strano". L'ex attaccante giallorosso Bojan Krkic - ora in Canada a Montreal - parla così a La Gazzetta dello Sport della sua avventura in Italia: "Ricordo anche l’Olimpico, i tifosi, il mio primo gol in casa con l’Atalanta. Mi hanno sempre voluto bene e tuttora penso a loro. Anche a Sabatini, mi ha sempre dato fiducia. Era onnipresente. Si metteva sul tetto e osservava tutto. Viveva la Roma h24".

Provò a farlo anche Luis Enrique. "Aveva una sua idea e voleva imporla, non fu facile. Quando andò via noi giocatori eravamo dispiaciuti, ma in Italia è difficile convincere con un certo tipo di idee. Ricordo partite in cui avevamo in mano il gioco, tanto possesso palla, ma prendevamo gol in contropiede».

È contento di quanto ha fatto alla Roma? "Certo. Era il primo anno in Serie A, lontano da Barcellona, in una piazza importante. Segnai 7 gol e giocai quasi tutte le gare. Non so quanti giocatori abbiano fatto lo stesso alla prima stagione in A".