Bolla stile NBA in Serie A? De Zerbi: "Se ci chiudiamo in un albergo si riduce il rischio"

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bologna, ha parlato anche della possibilità di bolla stile NBA per i giocatori di Serie A: "Si fa fatica ad avere un'idea perché gli specialisti hanno pareri contrastanti ma cerchiamo di fare quello che ci dicono. Lasciamo le decisioni a chi di dovere. Io mi sono espresso sulla bolla per limitare il rischio di contagio. Se ci chiudiamo in un albergo, limitatamente chiaramente, non a tempo indeterminato, si riduce il rischio".