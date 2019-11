Bollettino Inter: nuovo consulto per Sensi, Sanchez tornerà dopo la sosta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha pubblicato un comunicato per fare il punto sui quattro calciatori attualmente indisponibili. Da Asamoah a Sensi, passando per Sanchez e Barella, questo il punto stilato in concerto con lo staff medico del club.

Kwadwo Asamoah - Dopo tre settimane di lavoro personalizzato, a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro, è rientrato in gruppo in questa settimana.

Nicolo’ Barella - Mercoledì scorso è stato sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula. Ha iniziato la fase riabilitativa.

Alexis Sanchez - Dopo l’intervento chirurgico di ottobre, ha effettuato un controllo a Barcellona. Il professor Ramon Cugat ha confermato il buon decorso della fase riabilitativa. Sanchez potrà riprendere l’attività agonistica dopo la sosta per le festività natalizie.

Stefano Sensi - Perdurando il fastidio alla regione adduttoria della gamba destra, si è deciso di effettuare un consulto specialistico.