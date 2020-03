Bollettino Lombardia: 458 morti. Milano capolista per contagi, scendono Bergamo e Brescia

Lieve miglioramento per la Lombardia, soprattutto nelle zone di Bergamo e Brescia. Solamente 137 tamponi positivi nella prima, 200 nel secondo caso: Milano sorpassa tutti con 347 casi odierni su 3659 tamponi totali. I contagi sono 1154, solamente due i ricoveri in terapia intensiva, 458 i morti in più rispetto alla giornata di domenica, in lieve miglioramento. 1082 i guariti.