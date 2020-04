Bollettino Protezione Civile, nuovo record di guariti: mai così tanti in un giorno

Qualche buona notizia dal consueto appuntamento con il bollettino della Protezione Civile ( qui l'aggiornamento ). In particolare, i 2.943 guariti nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 54.543, rappresentano un record, dopo il boom già fatto registrare ieri: dall’inizio dell’epidemia non vi erano mai state tante dimissioni in una giornata. Calano ulteriormente le persone in terapia intensiva: a oggi sono 2.384, -87 rispetto a ieri. Sono stati infine 63.101 i tamponi effettuati in una giornata: superato il milione e mezzo dall’inizio della pandemia.

Tutti i numeri di oggi:

Attualmente positivi: 107.699 (-10)

Deceduti: 25.085 (+437, +1,8%)

Dimessi/Guariti: 54.543 (+2.943, +5,7%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.384 (-87, -3,5%)

Tamponi: 1.513.251 (+63.101)

Totale casi dall’inizio dell'epidemia: 187.327 (+3.370, +1,8%)