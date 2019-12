Bologna, 2,5 milioni di euro al Chievo per Emanuel Vignato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna verserà nelle casse del ChievoVerona 2,5 milioni di euro per il cartellino del trequartista Emanuel Vignato, classe 2000. Una cifra inferiore a quanto i veneti chiedevano solo qualche mese fa – circa 5 milioni di euro –, ma che ha soddisfatto comunque i gialloblù che potranno contare sul talento di Vignato fino al termine della stagione. Il Bologna infatti porterà il calciatore sotto le due torri solo in estate permettendogli così di giocare con continuità e maturare in un campionato difficile come quello di Serie B. Lo riferisce il Corriere di Bologna.