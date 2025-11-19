Ricerca
18:50UfficialeSi chiude l'avventura di Falzerano al Monopoli. Il centrocampista ha risolto il contratto
18:38Operazione Mandragora, chiesto rinvio a giudizio per l'Udinese: "Prendiamo atto con non poca sorpres...
18:03Mantova, due mesi senza trasferte per i tifosi. Piccoli: "Decisione esagerata. Spero sia rivista"
18:00Chiellini parla del mercato della Juve. L'AIA rende noti gli arbitri della 12^: le top news delle 18
17:53TMWLe ultime sulla Juventus: le buone notizie per Spalletti arrivano da Kelly, Vlahovic a parte
17:37TMWIl motore del Milan ritrova Modric: oggi si è allenato a Milanello. I rientri in vista del derby
17:04Coppa Italia Serie D, Ottavi di Finale - Male Piacenza, avanti Pistoiese. Stasera l'ultimo match
17:00TMWCruzeiro, Kaio Jorge verso il ritorno in Europa: c'è lo Zenit. Sullo sfondo un'ipotesi italiana
16:34Virtus Entella, presentata la 4ª maglia: "Dedicata all'unica cosa più famosa di noi nel Tigullio"
16:30TMWJuve, Chiellini: "L'obiettivo è tornare alla normalità di vincere. La fatica diventi piacere"
16:00Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: me...
15:49Focus TMWPanchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
15:32TMW RadioMaifredi: "Bologna, Sartori è il miglior dirigente sportivo in circolazione in Italia"
15:26"Non ce la fai più, devi smettere". Inter, l'ex Arnautovic svela: "Da anni discuto con mia moglie"
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
