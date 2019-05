© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

16 milioni investiti per tenere Riccardo Orsolini a Bologna per almeno un altro anno, altri 15 pronti a partire direzione Spagna per i riscatti di Nicola Sansone e Roberto Soriano: il calciomercato del Bologna è partito coi fuochi d'artificio e non sembra doversi fermare alle tre conferme sopracitate. Sono mosse, sottolinea la Gazzetta dello Sport, per attirare le attenzioni di Sinisa Mihajlovic e far capire al serbo che dietro c'è un progetto serio, un'ambizione di fare un campionato ben diverso rispetto a quello di quest'anno.