Bologna, 50 milioni di euro già spesi e non è finita. Almeno altri tre innesti

Cinquanta milioni di euro già spesi. Tra le squadre di metà classifica, non c'è dubbio che il Bologna finora è la squadra che s'è mossa di più e meglio. Riscattati Soriano, Sansone e Orsolini, la società emiliana per esaudire le richieste di Mihajlovic ha allargato la rosa con i difensori Denswil e Bani e col centrocampista Schouten. Oggi sarà il giorno di Skov Olsen, ala destra classe '99 che completerà il pacchetto di esterni offensivi per il 4-2-3-1 del tecnico serbo.

Rebus centravanti - In questi giorni non è mai passata in secondo piano la questione centravanti, con Mihajlovic che vorrebbe un volto nuovo e con la società che ha subordinato l'inserimento di un nuovo bomber - piace molto Roberto Inglese - alla cessione di Federico Santander. L'attaccante paraguaiano non ha convinto, ma non può essere svenduto (arrivò un anno fa dal Copenhagen per 6.5 mln di euro) e ha un ingaggio importante, da circa un milione a stagione. Interessa in Cina, ma si tratta di un interesse che in questo momento non si è tramutato in un'offerta ufficiale.

Ancora tre innesti - Al netto della questione attaccante, Bigon e Sabatini sono comunque al lavoro per completare la rosa con tre innesti. Mihajlovic ha chiesto alla società ulteriori sforzi, di accontentarlo per inserire in squadra un terzino destro, un terzino sinistro e un centrocampista centrale titolare da affiancare a Pulgar, con cui si sta trattando il rinnovo di contratto soprattutto per eliminare la "pericolosa" clausola da 12 milioni di euro.

Tanti giocatori in uscita - Salutati De Maio, Krafth e Ferrari, il Bologna dovrà concentrarsi nelle prossime settimane anche sui tanti giocatori in uscita, per i quali si aspetta solo l'offerta giusta per sancire il divorzio. I nomi sono Helander, Paz, Falcinelli, ma anche Valencia, Krejci e Calabresi: tutti giocatori per i quali non c'è una base d'asta ma solo la voglia di trovare una soluzione congeniale. Per loro e per il Bologna.