Bologna, a breve le parole di Niccolini dopo la vittoria sul Parma
Vittoria in rimonta per il Bologna, che scaccia i fantasmi del subitaneo vantaggio del Parma e sbanca il Tardini, aggiudicandosi il derby emiliano. A breve le parole del viceallenatore rossoblu Daniel Niccolini in conferenza stampa per commentare la vittoria contro i crociati.
