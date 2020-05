Bologna, a Casteldebole si torna a correre

vedi letture

In attesa di ulteriori indicazioni sulla ripresa del campionato, il Bologna ha riaperto il centro sportivo di Casteldebole per permettere allenamenti individuali. I giocatori rossoblu continueranno anche nei prossimi giorni a recarsi sui campi del centro per svolgere attività prettamente aerobica, rigorosamente senza contatti con i compagni e con il pallone. Ieri mattina si è presentato anche Sinisa Mihajlovic, che al pari dei suoi ragazzi ha effettuato una corsa e qualche esercizio. Manca ancora all'appello Danilo, rimasto in Brasile e atteso nei prossimi giorni.

Nel frattempo proseguono le iniziative di solidarietà del club. In sinergia con i suoi Partner food and beverage, il Bologna ha dato vita ad un progetto di distribuzione di generi alimentari di prima necessità e kit sanitari. Gli sponsor hanno devoluto parte della loro produzione alimentare a due Associazioni Onlus del territorio bolognese; a queste donazioni di generi alimentari il Bologna affiancherà una fornitura di kit sanitari, tra mascherine e prodotti per pulizia e sanificazione, acquistati direttamente dal club e consegnati alle associazioni.