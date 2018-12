© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive del mercato del Bologna, che a gennaio si appresta a una mini-rivoluzione. La dirigenza vorrebbe prendere un calciatore per reparto: se Manolo Gabbiadini è il sogno per l’attacco, ecco che Nicola Sansone del Villarreal è una concreta possibilità così come la pista legata a Moise Kean, già richiesto alla Juventus dai dirigenti rossoblù. I nomi di Stefano Sturaro e Andrea Bertolacci fanno parte della lista dei centrocampisti.