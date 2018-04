Bologna, adesso il club pensa al futuro ridisegnando la società

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna fa il punto sul futuro del Bologna, al sedicesimo ko su trentuno partite. La proprietà sta pensando al futuro, spostato dall'estate 2017 a quella del 2018. Ridisegnare la società, darle struttura solida e adeguata alle ambizioni, costruendo una piattaforma tecnica che possa reggere ad alto livello in Italia e in Europa. La priorità del club è questa mentre contro il Crotone non si salva nessuno.