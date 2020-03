Bologna, ag. Barrow: "Tanti pensieri verso Bergamo, è la città a cui è più legato"

Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, ha analizzato la situazione del giocatore e del calcio italiano ai microfoni di Radio Sportiva: "Ha più di un pensiero verso Bergamo ed i bergamaschi, è una città che ha nel cuore, è quella da cui è partito. Si è costruito una palestra in casa per potersi allenare. Il passaggio al Bologna? E' stata senz'altro presa la scelta giusta. I ragazzi vanno fatti giocare, aspettandoli, solo così possono venire fuori. Tutto è possibile quando ci troviamo in situazioni eccezionali come queste, le regole vengono a cadere. Da una parte c'è la voglia di ricominciare, dall'altra la paura che sia ancora troppo presto per farlo. Ancora è presto per capire verso quale direzione è giusto andare, per avere qualche certezza in più penso che dovremo aspettare almeno la prima settimana di aprile. Il ragazzo non vede l'ora di riprendere a giocare perché finalmente quest'anno aveva avuto la possibilità di esprimersi con continuità, ma ovviamente questa grande voglia è mitigata dalla situazione attuale".