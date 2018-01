Bologna, ag. Donsah: "Trattativa col Torino tardiva. Giusto rimanere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto da Premium Sport, Oliver Arthur, agente tra gli altri di Godfred Donsah, ha parlato del mancato trasferimento al Torino: "Penso che le trattative tra Torino e Bologna siano state tardive. Per il giocatore pensiamo che sia meglio rimanere a Bologna fino a fine stagione, poi penseremo al suo futuro. L'Inter? Con loro abbiamo parlato la scorsa estate, ma in questa finestra penso che siano tutte voci. Le uniche trattative vere sono legate solo al Torino. Inter in estate? Tutto sarà possibile in futuro, ora penso sia troppo tardi. Penso sia giusto rimanere al Bologna".