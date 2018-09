Bologna, ag. Mbaye: “Non gioca? Mi scappa da ridere”

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Radio Nettuno Beppe Accardi, agente dell'esterno Ibrahima Mbaye, ha parlato della situazione in casa Bologna e del poco spazio trovato dal suo assistito in queste prime quattro uscite: “Il momento è difficile, ci sono due match complicati all'orizzonte e poi l'Udinese che diventerà uno scontro diretto ancor più complicato. La squadra deve trovare i giusti equilibri e il risultato che può farti vivere più serenamente, basta anche solo una partita per cambiare la stagione in Serie A e serve pazienza. La squadra non ha una cattiva qualità, ma deve trovare una logica e una fisionomia perché era costruita su Palacio che ora è out per infortunio. Serve il suo ritorno e magari che a Destro torni il sorriso. - continua Accardi come riporta Tuttobolognaweb.it - Orsolini? L’allenatore è Inzaghi e si assume le responsabilità. Saprà quello che fa. Orsolini quando è in campo lo senti, ti dà qualcosa in più, ha qualità, gamba esplosiva. Mbaye? La cosa singolare, che è diventata una barzelletta, è che noi abbiamo fatto un rinnovo di cinque anni e una società che fa un contratto così significa che è convinta del giocatore. Ora che Mbaye non giochi a me fa scappare da ridere, non voglio entrare nelle questioni tecniche visto che non è il mio compito, ma quattro risate me le faccio”.