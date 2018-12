Uno dei giocatori che non lascerà certamente il Bologna in questa sessione di mercato è Riccardo Orsolini. Nelle scorse settimane il suo agente Donato Di Campli criticò duramente Filippo Inzaghi per lo scarso utilizzo del suo assistito, un mese e mezzo fa. Dopo però c'è stato un stato un chiarimento tra le parti che ha rimesso le cose a posto. Contattato dal Resto del Carlino, Di Campli ha affermato: "Riccardo a gennaio non si muoverà. A Bologna puntano su di lui".