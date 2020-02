© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nella giornata di ieri sono rimbalzate voci su un forte interessamento della Juventus su Riccardo Orsolini, tanto da far parlare e pubblicare di un gentlement agreement già pattuito tra i club sulla base di 26 milioni di euro. A spegnere - almeno momentaneamente - questi rumors, l'agente di Riccardo, Donato Di Campli, che come riportato oggi sulle colonne del Resto del Carlino, commenta: "Si lasci giocare Riccardo in pace. Ogni volta che segna, viene fuori la voce che la Juventus lo abbia comprato: non è vero. E' un giocatore del Bologna e basta, il suo futuro verrà deciso da lui e dal club. Ma dico di più: Riccardo sta bene a Bologna e a Bologna vuole rimanere: dirigenza e tecnico hanno dimostrato di avere fiducia in lui, il club è solido e ambizioso. Ha solo bisogno di continuare a crescere con tranquillità assieme al Bologna."