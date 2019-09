Bologna, all'appello manca il gol

© foto di www.imagephotoagency.it

Sette gol in cinque partite di campionato ma, togliendo la trasferta di Brescia, sono tre in quattro sfide. Ecco, nel bell’avvio di campionato del Bologna c’è l’aspetto realizzativo che ancora latita e dà poche certezze. Anche ieri sera al Ferraris l’atteggiamento complessivo è stato positivo, con la squadra che è andata in crescendo senza mai subire davvero l’avversario (come invece era successo con il possesso palla della Roma nel primo tempo di domenica).

Però la palla di entrare non ne vuole sapere. Al di là dell’errore dal dischetto di Sansone, manca la cattiveria e il cinismo sotto porta che permetterebbero di concretizzare al meglio la grande mole di lavoro offensivo.

È su questo aspetto che il Bologna deve crescere e possibilmente anche in fretta perché il rischio che si perdano altri punti per strada c'è. Intendiamoci, se non ci fosse neanche un gioco che porti ad avere chance sarebbe ancora peggio. Però in questo gioco bisogna fare gol e allora servirà lavorare in allenamento per essere più cattivi e più cinici.