Bologna, alla ricerca di un 9 giovane e affidabile

Il mercato “estivo” del Bologna passerà da due obiettivi primari: il difensore centrale e l'attaccante, il 9. Se per il primo l'identikit sembra portare verso un giocatore di esperienza, non necessariamente nel nostro calcio, e in grado di alzare il livello qualitativo del reparto che ha sofferto tantissimo nell'ultimo campionato, per il bomber invece la società si sta muovendo in modo diverso. I nomi accostati fin qui – l'ucraino Supryaga e il danese Wind – al di là di reali trattative, dicono che la dirigenza rossoblu vuole andare su un realizzatore di prospettiva, da inserire ovviamente già in rosa ma senza aspettarsi grandissime cose nell'immediato. D'altronde Walter Sabatini era stato chiaro in una recente intervista a ridosso della fine del campionato: difficile andare a prendere un 9 in Serie A vuoi per i costi vuoi per le difficoltà nelle trattative. Ecco allora che il Bologna si rivolge all'estero, cercando un attaccante che abbia già mostrato doti di prolificità nonostante un'età verde. Certo, sarebbe un'altra scommessa: ma sulla beata gioventù il Bologna di Mihajlovic ha mostrato di credere e di voler lavorare.