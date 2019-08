Bologna, altre ipotesi per il centrocampo: Otavio e Thiago Maia

Continua il casting in casa Bologna per un nuovo, o forse due, centrocampista per accontentare le richieste di Sinisa Mihajlovic e coprire il buco aperto dalla cessione di Pulgar. Al club è stato offerto Afriyie Acquah, classe ‘92 svincolato dopo l’esperienza all’Empoli, ma il ghanese non convince la dirigenza che ha declinato l’offerta. Secondo Il Resto del Carlino al Bologna sono stati proposti anche due brasiliani come Otavio , classe ‘94 in forza al Bordeaux, e Thiago Maia, classe ‘97 del Lille che vanno ad aggiungersi alla lunga lista di calciatori sondati o proposti in queste settimane.