Bologna, altri due giovani nel mirino: Plaza e Araujo

Non solo Adolfo Gaich in attacco e Takehiro Tomiyasu in difesa. Il Bologna, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, avrebbe messo altri due giovanissimi nel mirino per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Si tratta dell’attaccante classe ‘99 Stiven Plaza del Real Valladolid con cui ha collezionato anche due apparizioni nell’ultima Liga, e del difensore Maximiliano Araujo, classe 2000, in forza ai Montevideo Wanderers.