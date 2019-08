© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna cerca ancora una punta dopo aver cercato Kouamé e Defrel senza successo. Per il ds Bigon in realtà, il mercato sarà chiuso dopo l'approdo di Medel al posto di Pulgar, ma vista la ricerca nelle ultime settimane anche di un centravanti è possibile che l'idea last minute, caldeggiata soprattutto da Sabatini, sia quella di prendere un altro attaccante.