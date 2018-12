Bologna, altro nulla di fatto. Servirà una rivoluzione sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La partita contro la Lazio non era fra quelle per le quali ci si aspettavano punti, ma le indicazioni avute al Dall'Ara per questo Bologna sono tutt'altro che positive.

Il presidente Joey Saputo ha annunciato di intervenire senza se e senza ma sul mercato e non basteranno alcuni ritocchi. Poche le certezze: Skorupski in porta, Poli a centrocampo. Per il resto si passa al "si può dare di più" al "si deve comprare a tutti i costi". Soprattutto davanti dove al netto della generosità, Federico Santander non garantisce troppe reti e i compagni di reparto fanno pure peggio: si prescinde ancora da Rodrigo Palacio, che a febbraio compirà 37 anni, la cui ultima stagione prolifica risale a 5 anni fa. L'Okwonkwo visto contro la Lazio ha fatto rimpiangere l'argneitno, Destro e Falcinelli sembrano progetti abbandonati e lo scenario attuale dice tre partite consecutive senza reti e pochissime conclusioni all'attivo.

A centrocampo salvo Poli, Dzemaili ha perso la confidenza con la rete e le sue prestazioni sono calate al punto da perdere il posto, mentre Pulgar è al passo dell'addio e Nagy rischia di essere una promessa non mantenuta. Ci saranno inteventi anche qui e l'ultimo nome della lista è quello di Roberto Soriano, in uscita dal Torino.

Infine le corsie laterali, già senza valide alternative dall'inizio dell'anno: il Krejci visto contro la Lazio difficilemente verrà riproposto e non è un caso che sia spuntato il nome di Spinazzola.

Ma intanto ci sarà ancora tempo per una partita, ancora proibitiva, al San Paolo contro il Napoli.