Bologna, ambizioni a parole. E il Milan può decidere le sorti di Inzaghi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro punti nelle ultime otto partite, terzultimo posto in classifica e terzultimo attacco del campionato, a pari merito con SPAL e Udinese. Il Bologna sprofonda dopo la sconfitta nello scontro diretto contro l'Empoli e adesso la posizione di Filippo Inzaghi è più in bilico che mai. L'ex tecnico di Milan e Venezia non è riuscito a dare una vera identità a una squadra priva di giocatori di qualità e caratura internazionale, eccezion fatta per Rodrigo Palacio e Blerim Dzemaili. Compattezza, determinazione e poco altro, troppo poco per pensare di disputare una stagione tranquilla e portare a casa l'obiettivo minimo con largo anticipo, come negli scorsi anni.

A gongolare, seppur amaramente, è Roberto Donadoni, a cui i tifosi avevano rimproverato un eccessivo rilassamento nelle ultime giornate degli scorsi campionati e la mancanza di ambizione. Ambizione che la società sembra avere solo a parole, perché a livello di rosa non c'è stato l'atteso salto di qualità. E a farne le spese potrebbe essere, come al solito, l'allenatore. Inzaghi probabilmente resterà in sella per mancanza di alternative; la dirigenza felsinea ha già contattato Mihajlovic, che però tentenna. Non convincono, invece, le opzioni Delio Rossi e Gianni De Biasi. Ironia della sorte, potrebbe essere il Milan a dare il colpo di grazia a SuperPippo, nella sfida che si giocherà martedì 18.