© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, il Brescia sonda il mercato alla ricerca di una punta per completare il reparto offensivo. Le Rondinelle avrebbero messo nel mirino anche Diego Falcinelli, attaccante che non rientra più nei piani del Bologna. Il giocatore - si legge - potrebbe accettare di buon grado una destinazione come Brescia.