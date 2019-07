© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La clausola rescissoria di Pulgar ha fatto suonare un rumoroso campanello d'allarme all'interno del club rossoblù che non vorrebbe perdere il cileno in vista del prossimo campionato. 15 milioni di euro e l'accordo col calciatore, potrebbero cambiare i piani della mediana felsinea, con conseguenti problemi relativi al mercato in entrata per un ruolo nevralgico nel gioco di Mihajlovic. Scenderà in campo in prima persona lo stesso Sinisa, che nei contatti dei prossimi giorni cercherà di convincere il giocatore a non ascoltare le sirene di mercato per sposare il progetto del club di Saputo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.