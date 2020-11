Bologna, arriva il primo successo in trasferta. Può essere questa la svolta per i rossoblu?

In un freddo pomeriggio di novembre il Bologna trova il primo acuto lontano dal “Dall’Ara”. La formazione di Sinisa Mihajlovic ha superato 2-1 la Sampdoria a Marassi rispondendo presente dopo la sconfitta interna contro il Napoli. Pensare che la partita era iniziata in salita con il gol di Thorsby che aveva portato l’inerzia a favore degli uomini di Ranieri. I rossoblu però non si sono disuniti e sono cresciuti grazie a Orsolini, che ha colpito la traversa e nel finale di tempo, complice l’autorete di Regini, trovano il pareggio. Nella ripresa ancora l’esterno d’attacco si fa trovare al posto giusto al momento giusto sul secondo palo e realizza il gol che vale tre punti. Il calendario fitto prevede la sfida in Coppa Italia contro lo Spezia in casa e poi, sempre al “Dall’Ara”, il match contro il Crotone per provare a dare una svolta al campionato dopo il bel successo di Genova.