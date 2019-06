Bologna, arriva Sabatini. Martedì Mihajlovic scioglierà la riserva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio dedica spazio in prima pagina al Bologna e in particolare all'arrivo in Emilia di Walter Sabatini. “Arriva il guru. Sabatini prende in mano il Bologna”, si legge nel titolo. In programma un vertice con Claudio Fenucci, Marco Di Vaio e Riccardo Bigon per definire le strategie. Tutto dipende da Sinisa Mihajlovic che martedì scioglierà la riserva. Intanto continua il pressing su Paratici per avere Leonardo Spinazzola dalla Juventus”.