Bologna-Atalanta 2-2, le pagelle. Mihajlovic le azzecca tutte, Miranchuk non è Ilicic

BOLOGNA-ATALANTA 2-2

BOLOGNA

Da Costa 6 - Non ha poi così lavoro, anche perché l'uno-due di Muriel uccide la gara inizialmente. Dice di no al tris di Ilicic, non fa grossi errori.

Tomiyasu 7 - Gosens è un avversario complicato, lui prova a metterci una pezza ma qualche volta viene risucchiato dall'atletismo del tedesco. A poco più di un quarto d'ora dalla fine fa il contrario e attacca, benissimo, insaccando.

Danilo 5,5 - Cerca di comandare la retroguardia, però sul gol di Muriel non riesce a contenere il colombiano. Lui cerca di fargli perdere i giri, ma la palla finisce comunque in rete.

Medel 6,5 - Non commette grossi errori, ma non sembra in grado di cambiare la spinta della partita. Quando il gioco si fa duro lui incomincia a giocare.

Dijks 5 - Prima regola della scuola calcio, non passare il pallone centralmente. Seconda regola, respingerlo ai lati. Invece lui regala il pallone a Muriel per il 2-0 (dall'80' Paz 7 - Entra e segna da pochi passi, una serata da incorniciare nonostante solamente i dieci minuti).

Baldursson 6 - Prova prima il vertice basso, poi la mezz'ala, nel secondo tempo cerca di alzare il suo raggio d'azione. La sfera ce l'hanno sempre gli avversari (dal 66' Svanberg 6,5 - Suona la carica con un tiro da fuori che Gollini manda fuori).

Schouten 5 - Compie l'errore, gravissimo, di affondare l'intervento quasi per disperazione su Ilicic che lo disorienta (dal 75' Dominguez s.v.)

Vignato 5,5 - Non dà grossi grattacapi alla retroguardia nerazzurra.

Soriano 5,5 - Prova a dare qualità tra centrocampo e attacco, ma non ha palloni puliti per creare qualcosa di tangibile.

Barrow 5 - Il grande ex si immalinconisce, come nella scorsa stagione. Pochi spunti, praticamente mai in partita, non incide. Da posizione interessante manda centralmente e alto (dal 65' Orsolini 6,5 - La sua assenza si fa sentire nel primo tempo, anche appena la sfiora manda in porta Tomiyasu).

Palacio 6,5 - Corre tanto, ma sembra predicare nel deserto. Anche perché, come per Baldursson, gli avversai hanno quasi sempre il pallone. In compenso la prima fiammata è sua, così come quasi tutte le azioni create.

Mihajlovic 7 - Formazione con molte difficoltà e forse troppe incognite. Poi però la cambia, inserisce un nazionale argentino (Dominguez) un titolare fisso (Svanberg) e un altro decisivo (Orsolini) e la musica cambia. Poi quando Paz entra e segna...

ATALANTA

Gollini 6 - Gioca con i piedi, lasciando qualche volta in apprensione per la confidenza che dimostra. Fra i pali è la solita sicurezza, è incolpevole sui gol.

Toloi 6 - Si fa male poco dopo la mezz'ora, fino a quel momento aveva affrontato Barrow senza particolari ambasce (dal 36' Palomino 5,5 - Sempre molto duro nelle sue entrate, qualche volta fuori tempo.

Romero 6,5 - Signore della retroguardia, non sbaglia praticamente mai. Forte fisicamente, concentrato, se cresce anche tecnicamente può diventare da top club.

Djimsiti 6 - Gasperini lo fa nero nel primo tempo, quando preferisce fare un velo piuttosto che intervenire su un pallone molto complicato cedutogli indietro. È comunque una sicurezza.

Hateboer 6 - Sembra avere ritrovato la certezza e la forza fisica dirompente che non ha dimostrato nelle ultime settimane. Sulla sua fascia domina contro Djiks, a lungo andare perde intensità.

De Roon 6 - Solito lavoro oscuro, ma quando c'è da mettere una toppa c'è sempre.

Freuler 5,5 - La macchia della sua partita è un pallone sanguinoso perso davanti all'area che dà il la all'affondo bolognese degli ultimi minuti, dando fiducia (dall'84' Malinovskyi s.v.).

Gosens 5 - Stantuffo sulla fascia, arriva sempre in fondo, anche solo per calciare. Qualche volta lo fa bene, stavolta non inquadra la porta. Peccato che si perda Tomiyasu nel momento clou del match (dall'84 Mojica s.v.)

Pessina 5,5 - Equilibratore, aggiunge quantità al centrocampo, pur non essendo magnetizzante come Gomez. Il problema è che quando esce Ilicic non ha fantasia necessaria per fare il suo lavoro.

Muriel 7 - Due gol in sessanta secondi. Se per il rigore è solo questione di freddezza, subito dopo la volée è un gioiello, soprattutto per come è preparata e come toglie il tempo al portiere (dal 65' Zapata s.v.).

Ilicic 7 - È lui o non è lui? Certo che... è tornato. Sloveno che danza sul pallone, avversario che ciondola pericolosamente quando ciondola lui, per poi atterrarlo in area. Dopo un tempo lascia il palcoscenico agli altri (dal 46' Miranchuk 5 - Rischia di essere il capro espiatorio per questo pareggio, ma non è la stessa cosa di Ilicic).

Gasperini 5 - Aveva vinto la partita contro la Roma inserendo Ilicic. Pareggia la partita con il Bologna togliendo lo sloveno, forse pensando di avere già vinto.