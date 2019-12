© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tridente Orsolini-Palacio-Sansone per il Bologna, con Denswil terzino sinistro e Tomiyasu terzino destro. Malinovskyi dal 1' al posto dell'infortunato Gomez e Castagne-Gosens sugli esterni (out Hateboer), invece, per l'Atalanta.

Queste, nel dettaglio, le formazioni ufficiali di Bologna e Atalanta, che alle 15 si sfideranno sul prato del Dall'Ara per il 16° turno di Serie A:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Medel, Poli; Orsolini, Palacio, Sansone. All.: Mihajlovic.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All.: Gasperini.