Bologna, attaccante cercasi: obiettivi Inglese e Lammers. Offerti anche Cerri ed Eder

Una prima punta e un centrale di difesa: il Bologna lavora per regalare a mister Mihajlovic due rinforzi di livello nella prossima sessione invernale. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, in attacco i rossoblù pensano in particolare a Roberto Inglese del Parma e Sam Lammers dell'Atalanta.

Inglese - Il Parma è deciso a lasciarlo andare via e l'ex Napoli piace molto a Miha, ma i suoi ricorrenti problemi fisici destano sicuramente più di una preoccupazione in casa Bologna.

Lammers - L'Atalanta vuole mandare a giocare il giovane attaccante olandese, che con Zapata e Muriel in nerazzurro non riesce a ritagliarsi il suo spazio. Unica formula possibile: il prestito.

Infine, sempre secondo il quotidiano, in questi giorni sarebbero stati proposti ai felsinei Alberto Cerri del Cagliari e l'italo-brasiliano Eder del Jiangsu Suning.