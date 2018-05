Bologna, atteso Saputo in Italia: valuterà la cessione di Verdi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' atteso a Bologna nei prossimi giorni il presidente del club felsineo, Joey Saputo. Come riporta il Corriere dello Sport, il magnate canadese sarà al Dall'Ara per l'ultima partita casalinga della stagione e anche per valutare la cessione di Simone Verdi: il calciatore classe '92 piace a Inter e Napoli.