Bologna, avanti con certezze e un dubbio

La rimonta di Brescia ha evidenziato principalmente due aspetti in casa Bologna. La prima è che anche quest’anno i giocatori hanno recepito e fatto propri uno dei messaggi calcistici più forti di Sinisa Mihajlovic: non si deve mollare mai, anche in situazioni complicate. La seconda: la squadra è ancora lontana da un equilibrio solido. Ancora fisiologicamente lontana, precisiamo. Però per ora il bicchiere resta assolutamente mezzo pieno, con un secondo posto che fa gongolare i tifosi non abituati a quelle posizioni di classifica.

C’è poi un dubbio che emerge dal secondo tempo del Rigamonti: l’assetto con Roberto Soriano in mediana e quattro attaccanti con Rodrigo Palacio sulla trequarti è ripetibile anche in altri contesti? È certamente una formazione sbilanciata, utile per mettere pressione all’avversario e per aumentare il peso offensivo, obbligatoria in situazioni di svantaggio come domenica scorsa. Ma è anche un assetto che al momento non sembra sostenibile - sia fisicamente che tatticamente - sui 90 minuti e che infatti difficilmente rivedremo dall'inizio nelle prossime partite. Sul medio-lungo periodo, invece, può rivelarsi una soluzione per dare ancora più forza offensiva ad un team che guarda sempre avanti e non solo sul campo.