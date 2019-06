© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Mattia Destro, informa oggi la Repubblica di Bologna, è ancora in rossoblù: Mihajlovic ha chiesto di portare in ritiro il figliol prodigo, la società vuole parlargli appena rientrato dalle vacanze e lui ha già fatto sapere di volersi giocare ancora qui le sue carte residue. Servirà trovare presto un accordo per il rinnovo se si vuole evitare una separazione a zero, ma non dovrebbero esserci problemi. Destro vuole convincere la società, e soprattutto sé stesso, di non essere più il calciatore che s’infortuna esultando.