Bologna avanti per la prima volta: Barrow ribalta la sfida, il Cagliari è sotto 3-2

Il Bologna ribalta la sfida del Dall'Ara in quattro minuti. Segna ancora Musa Barrow, che non aveva ancora trovato nemmeno un gol in questo avvio di campionato: doppietta per l'attaccante di casa, che riceve al limite dell'area e in corsa, in diagonale, batte di nuovo un incolpevole Cragno.