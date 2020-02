vedi letture

Bologna, Baldursson: "Emozionato dall'esordio. Da vichingo cerco di ottenere il massimo"

Il centrocampista classe 2002 Andri Baldursson ha parlato in zona mista al termine della sfida contro l’Udinese del proprio esordio, positivo, in Serie A con la maglia del Bologna: “Sapevo di dover entrare per dare una mano alla squadra, ma è stata una grande emozione esordire oggi. Ho cercato di fare del mio meglio per la squadra e per i compagni. Ho lavorato duramente tutta la settimana, ma sono stato fortunato e forse anche bravo nel giocarmi la mia opportunità. Il mio ruolo è quello di centrocampista, ma ovunque mi mettono cerco di fare del mio meglio. Mihajlovic? Mi ha detto di fare quello che sapevo fare, giocare semplice e divertirmi. Grazie alla mia mentalità vichinga, quella di cercare sempre di ottenere il massimo, di lavorare duro e ottenere il meglio.- continua l’islandese come riporta Viaemilianews.com - L'Islanda è una terra dove il calcio è molto seguito, c’è tanta passione e le cose stanno andando meglio anche per la nazionale. Probabilmente molti miei connazionali oggi hanno guardato il Bologna quest’oggi sapendo che avrei potuto giocare. Modello? De Bruyne è il mio modello e io cerco di migliorarmi guardandolo".