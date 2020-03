Bologna, Baldursson ha convinto Mihajlovic e il club: via alle trattative per il rinnovo

vedi letture

Il Bologna deve iniziare a pensare al rinnovo di contratto del giovane islandese Andri Fannar Baldursson, acquistato nel gennaio del 2019 e che ha esordito in Serie A contro l'Udinese. Il giocatore ha decisamente convinto sia con le giovanili che Mihajlovic e per questo il club sta avviando le pratiche per arrivare all'intesa attualmente in scadenza nel 2021. Massima priorità per questo talento che i rossoblu vogliono continuare a far crescere per avere in casa un potenziale titolare nel giro dei prossimi mesi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.