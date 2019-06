© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre milioni fra domanda e offerta: tanto balla nella trattativa Genoa-Bologna per il trasferimento di Christian Kouame in Emilia. Il Corriere dello Sport riporta di come le due parti si siano incontrate nel pomeriggio a Milano. 16 milioni è quanto vorrebbe incassare Preziosi, 13 è quanto vorrebbero pagare i felsinei.