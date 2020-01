© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna è avanti al 45' contro il Verona per merito della rete di Mattia Bani, autore del gol che per ora vale 3 punti d'oro per i rossoblu. Proprio il difensore, ai microfoni di DAZN, si è soffermato ad analizzare la prima parte di gara ribadendo gli obiettivi per il secondo tempo: "Questa è una partita dura, dobbiamo chiuderla prima possibile perchè il Verona è un avversario forte. Mihajlovic? Chi chiama le uscite e come andare a pressare la squadra avversaria" sono state le sue parole.