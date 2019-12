Bologna, Bani: "Battuta una delle migliori squadre di tutta Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mattia Bani, difensore del Bologna, ha analizzato così al sito ufficiale dei felsinei la vittoria odierna contro il Napoli: "Una vittoria importante che va a confermare quella di Napoli e che ci voleva dopo l’amaro in bocca lasciato dalla gara col Milan. Merito di tutta la squadra che si è fatta trovare pronta contro l’Atalanta, potenzialmente una tra le formazioni migliori d’Europa. Loro hanno uno dei migliori attacchi della Serie A, ma noi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Ora pensiamo a Lecce cercando quella continuità nei risultati che finora non siamo riusciti a ottenere".

Emergenza in difesa?

"Siamo un gruppo affiatato, chi va campo dà sempre il 100%. In settimana il mister ed il suo staff troveranno l’assetto giusto per la gara col Lecce”.