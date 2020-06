Bologna, Bani: "Contro la Juve giocheremo liberi, senza niente da perdere"

All'interno dell'incontro virtuale organizzato da "Bologna For Community”, un’azione sociale del Bologna Fc in collaborazione con PMG Italia – La Mobilità Garantita e Io Sto Con…Il Sorriso Solidale ONLUS, per agevolare la partecipazione delle persone diversamente abili alla vita del Club il difensore dei felsinei Mattia Bani ha risposto ad alcune domande: "La quarantena è stata difficile per tutti - si legge su ViaEmiliaNews.com -, ma sembra che il peggio sia passato quindi possiamo riprendere piano piano a fare le nostre cose. Giocare senza pubblico è difficile, non è mai una cosa piacevole. Piatti bolognesi? Ho provato la lasagna ma son più bravo a mangiarla. Bologna? E' tutta bella, prima di venire qua non la conoscevo ma girare per le vie del centro è emozionante. Sinisa? E' super carico, quasi che va tenuto fermo. Noi siamo pronti, io purtroppo salterò la Juve ma i miei compagni sono anche più pronti. Con la Juve ce la possiamo giocare liberamente, senza niente da perdere, come abbiamo poi dimostrato con tutti"